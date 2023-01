Doppelte Fahrerflucht in der Zusamstadt

Gleich zwei Unfälle handeln Autofahrende Anzeigen wegen Unfallflucht ein.

Einen Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von etwa 150 Euro verursachte ein 69-jähriger Autofahrer am Montag gegen 10.20 Uhr in Wertingen. Der Autofahrer touchierte in der Hauptstraße einen geparkten Volkswagen eines 38-Jährigen und setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich seinen gesetzlichen Pflichten zu widmen. Der Besitzer des Volkswagens hatte den Anstoß beobachtet und verständigte die Polizei. Über das Kennzeichen konnte der 69-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Anzeige wegen Unfallflucht eingehandelt

Ein Verkehrsunfall, ebenfalls mit Fahrerflucht, ereignete sich am Montag gegen 11.40 Uhr wiederum in Wertingen. Eine 66-jährige Autofahrerin war in der Gottmannshofer Straße beim Rückwärtsausparken gegen eine vorbeifahrende 19-jährige Lenkerin eines Fords gefahren. Die 19-Jährige entfernte sich nach der Fahrzeugkollision unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Feststellungen zur Identität ihrer Person und zur Art ihrer Beteiligung ermöglicht zu haben. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von rund 3000 Euro. Die 19-Jährige handelte sich eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht ein. (AZ)