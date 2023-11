Wertingen

17:30 Uhr

Diese Familie schneidet den Wertingern seit drei Generationen die Haare

Plus Der Friseursalon Gutekunst feiert 95-jähriges Bestehen. Für die Enkelin des Gründers, Julia Spatz, war immer klar: Sie wird das Geschäft einmal übernehmen.

Von Ulrike Hauke

Schon als Kind wollte Julia Spatz in die Fußstapfen ihres Vaters Karl-Heinz Gutekunst treten. Denn der gelernte Friseurmeister wusch den Wertingern bereits seit 1955 die Köpfe. Das Kind Julia hielt sich gern im Salon beim Vater auf, „ich hab alles geschnitten, was mir in die Finger kam. Die Haare meiner Puppen, meine eigenen und die der Freundinnen. Für mich war schon immer klar, ich will auch Friseurin werden“, sagt sie. Damit sollte sie eine Familientradition weiterführen. Denn schon ihr Großvater, Karl Gutekunst, brachte mit Schere und Kamm Haare in die richtige Form, Farbe und Länge.

Der im Jahr 1900 geborene Augsburger kam 1928 nach Wertingen. Noch im selben Jahr öffnete er seinen Friseursalon. Nun feierte Julia Spatz, die den Salon seit 2007 führt, also 95-jähriges Bestehen ihres Salons. Ihr Vater, Karl-Heinz Gutekunst, bewies bereits zu dieser Zeit sein Vertrauen in die Handwerkskunst seiner damals 23-jährigen Tochter und übergab ihr den Laden. Und er wurde nicht enttäuscht. Denn zu dieser Zeit hatte Julia Spatz bereits eine Ausbildung in der Konstanzer Friseurakademie hinter sich, die sie 2003 im heimischen Salon abschloss. „2005 ging ich dann nochmal nach Konstanz, um dort meinen Meister zu machen.“

