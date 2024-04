Ein Blick in die Geschichte der Wertinger Buchhandlung Gerblinger

Die Buchhandlung Gerblinger in Wertingen hat sich seit 1867 stets weiterentwickelt. Seit zehn Jahren ist sie Servicepartner der Wertinger Zeitung.

Wie beschreibt man den Geruch von Büchern? Irgendwie rein. Wie die weißen Seiten, auf die mit schwarzer Tinte Abenteuer gedruckt stehen. Märchen, Biografien oder auch Krimis. Und sauber. Bücher riechen nach Ruhe, überhaupt nicht nach Stress. Und so steigt eine Brise der Entschleunigung auch demjenigen in die Nase, der die Buchhandlung Gerblinger in Wertingens Stadtmitte betritt.

Das Geschäft am Marktplatz hat seine Ursprünge im Jahr 1867. Seither hat sich vieles verändert. Seit 1986 leitet Franz Gerblinger den Laden gemeinsam mit seiner Frau Christine Gerblinger. Sie gibt Einblicke in die Entwicklung der traditionsreichen Schreibwaren- und Buchhandlung. Und erzählt, was dazu gehört, seit ihr Familienbetrieb vor zehn Jahren Servicepartner der Wertinger Zeitung geworden ist.

Gerblinger in Wertingen: Früher eine Buchbinderei, heute eine Buchhandlung

Vor 157 Jahren hat Franz Gerblingers Urgroßvater das Geschäft in der Pfarrgasse gegründet. Zu kaufen gab es in der damaligen Buchbinderei religiöse Bücher und Schreibutensilien. 1916 folgte der Umzug an den heutigen Standort am Marktplatz, in das Haus, das mit seinem bunt gestreiften Anstrich ordentlich Farbe in den Stadtkern bringt. Im Laufe der Jahrzehnte folgten zahlreiche Umbauten, Erweiterungen und Erneuerungen.

Heute verkaufen die Gerblingers nicht nur Bücher und Schreibwaren, sondern unter anderem auch alles Mögliche, was sich als Geschenk anbietet. In der heutigen Zeit und Gesellschaft, in der jeder bereits alles zu haben scheint, kommen Christine Gerblinger zufolge vor allem Präsente mit persönlicher Note gut an – oder auch mit Bezug zu einem Ort. So wie Wertingen. In der Buchhandlung gibt es etwa Tassen, Postkarten, Magnete oder auch Schokolade mit Gebäuden aus der Zusamstadt und "süßen Grüßen aus Wertingen" darauf.

Der Gerblinger aus Wertingen hat heute auch einen Onlineshop

Seit 2014 sind die Gerblingers zudem Servicepartner unserer Redaktion. Im Geschäft (Marktplatz 14, Telefon 08272/2317) können Kundinnen und Kunden zum Beispiel private Anzeigen aufgeben, die dann in der Wertinger Zeitung erscheinen. Dazu gehören Immobilien-, Kfz- oder Verkaufsinserate, aber auch Glückwunsch- oder Traueranzeigen. Zu kaufen gibt es unsere Verlagsprodukte, neben unserer Zeitung zum Beispiel auch die Genuss-Magazine "Zuckerguss" oder "Gaumengaudi".

Auch ihr Abo können Leserinnen und Leser unserer Zeitung in der Wertinger Buchhandlung verwalten. Hier finden sie Ansprechpartner für Urlaubsnachsendungen, Adressänderungen oder das Abschließen eines neuen Abos. Sollte einmal ein Austräger ausfallen und keine Zeitung im Briefkasten gelandet sein, dann können sich Abonnenten bei Gerblingers auch eine kostenfreie Ersatz-Zeitung holen.

Und so hat sich das Geschäft der Gerblingers nach und nach fortentwickelt. Inzwischen gehören viele Produkte aus dem Bereich der Kulinarik zum Sortiment, es gibt einen Onlineshop und auch in den sozialen Medien ist die Buchhandlung seit einigen Jahren vertreten. Zudem haben sich die Gerblingers auf Schulranzen spezialisiert.

Außerdem hat Juniorchef Andreas mit seiner Frau Theresa bereits für die sechste Folgegeneration gesorgt. Doch wie es mit dem Geschäft in Wertingen weitergeht, sei für die nächsten Jahre „überhaupt nicht planbar“, so Andreas Gerblinger. „Weil die Veränderungen innerhalb der Stadt derzeit nicht absehbar sind.“ Eines stehe aber nach Bekräftigung der Gerblingers fest: „Wir werden unser Geschäft immer als zentralen Anlaufpunkt für die Menschen in Wertingen verstehen.“