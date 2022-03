Ein Farberlebnis für das eigene Zuhause aus der Wertinger Artothek

Plus Die Werke von Cornelia Langenmaier gehören zu den beliebtesten Leihgaben der Wertinger Artothek. Sie bringen in den eigenen vier Wänden Farbe ins Spiel.

„Reine“ Malerei - so könnte eine Bezeichnung der Bilder von Cornelia Langenmaier lauten. Von der Künstlerin befinden sich zwei Arbeiten im Repertoire der Wertinger Artothek, das mittlerweile insgesamt rund 370 Werke umfasst. Alle Kunstinteressierten können sich dort für jeweils drei Monate Originalkunstwerke der zeitgenössischen Kunst ausleihen.