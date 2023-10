Wertingen

19:00 Uhr

Ein bisschen Steiermark in Wertingen: Familie baut Kürbisse für Kernöl an

Plus Ein Kernmanufaktur-Besitzer aus Genderkingen baut bei Geratshofen seine Früchte an. Was ihm wichtig ist - und wie lukrativ so ein Geschäft für Landwirte ist.

Von Alexandra Schuster

Herbst liegt in der Luft. Es ist Erntezeit. Auch für Kürbisse. Die lagen bis vor kurzem – farbenfroh und aneinander gereiht – auf drei großen Feldern auf einer Anhöhe bei Wertingen. Manchem Spaziergänger sind sie aufgefallen, erinnerten an die Steiermark, die bekannt ist für den Kürbisanbau und das dunkelgrüne Kernöl. Mittlerweile liegt nur noch das Fruchtfleisch auf den Feldern bei Geratshofen. Die Kerne sind verschwunden.

Nach den Kürbissen kommt Lein auf die Felder bei Wertingen

Ausgesät wurden die steirischen Ölkürbisse Ende April, ernten kann man sie dann mit ihren typisch gelb-grün-orangen Streifen ab Anfang Oktober – samt ihren schmackhaften dunkelgrünen nährstoffreichen Kürbiskernen. Ihretwegen hat das Ehepaar Böck aus Genderkingen unter anderem die Felder bei Wertingen gepachtet. Das Fruchtfleisch dagegen belassen sie auf dem Feld zurück als Dünger für das nächste Jahr und eine andere Kultur. „Die nächste Kultur wird der Lein sein“, erklärt der Kernmanufaktur-Besitzer. Um die Leinblüte zu erleben, müssen die Spaziergänger dann allerdings morgens ihre Runde drehen, da der Lein nur vormittags hellblau blühe. Nachmittags lasse er die Blütenblätter wieder fallen.

