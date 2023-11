Wertingen

Ein großes "Tamtam" für diese Wertinger Künstler

Ulrich Brauchle (rechts) sorgte zudem zusammen mit Wolfgang Steffel für das musikalische Ambiente bei der Vernissage in der Stadtgalerie.

Plus Die Zusamstadt ist mittlerweile ein besonderer Kunstort. Dieses Mal sind in der Städtischen Galerie Malereien und Grafiken zu sehen.

Es wird in Wertingen kein übertriebenes „Tamtam“ gemacht, wenn im Festsaal des Schlosses in Wertingen Ausstellungen eröffnet werden. Aber es ist immer ein besonderer, die jeweiligen Künstler oder Künstlerinnen würdigender und wertschätzender Moment, wenn selbige eröffnet werden. Denn Wertingen ist ein ganz besonderer Kunstort, der jede Menge Tamtam verdient hätte. Immer wieder können Kunstschaffende für die Präsentation ihrer Werke gewonnen werden. Für die nächsten Wochen (bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember) stellen Pirmin Lang (Malerei) und Ulrich Brauchle (Grafik) aus Ellwangen in der Städtischen Galerie aus.

Andreas Hauber (rechts) hielt die Einführungsworte für seinen Sandkastenfreund: Künstler Pirmin Lang (links). Foto: Marion Buk-Kluger

Letzterer schenkte zudem den Anwesenden der Vernissage einen weiteren Kunstgenuss, indem er selbst mit seinem Freund aus Kindertagen, Wolfgang Steffel, die Veranstaltung musikalisch einrahmte: mit Gitarre, Mandoline und Gesang (und den Stücken Bluegrass Part One, dem Mandolinenkonzert von Vivaldi, Bob Dylans Immigrant sowie dem Stück Planxty. „2023 ist das Jahr der Mandoline, daher wollte ich dieses Musikinstrument mit einbauen“, erzählt Ulrich Brauchle, der Radierungen, Kohle- und Bleistift-Zeichnungen ausstellt und auch ansonsten immer bei seinen Werkschauen selbst Musik als zweite künstlerische Ausdruckskraft präsentiert. „Ich bin eben auch Musiker.“

