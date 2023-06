Ein kleiner grüner Garten mitten in Wertingen öffnet seine Türen

Elisabeth und Klaus Uwe Maier öffnen am Sonntag als einzige im Landkreis Dillingen ihr grünes Idyll. Sie wollen zeigen, was natürlich mit wenig Aufwand möglich ist.

Der Garten ist klein – relativ. In einer kleinen Seitenstraße im Herzen von Wertingen bietet er dabei alles, was es braucht: Terrasse, Baum, Blumen und viel Grün. Elisabeth und Klaus Uwe Maier werden am kommenden Sonntag, 25. Juni, ihren Garten bewusst für Gäste öffnen. Dabei wollen sie zeigen, wie viel auf wenig Fläche möglich ist und sich gleichzeitig mit anderen Gartenliebhabern austauschen.

Im Rahmen der offenen Gartentür in ganz Schwaben sei sie selbst schon in vielen Gärten gewesen, erzählt Elisabeth Maie. Stets fand sie es sehr schön, hinter die Zäune und Hecken schauen zu dürfen. Besonders naturnahe Gärten reizen die Wertingerin. Einen solchen will sie den Menschen jetzt auch mit ihrem zeigen: "Ein alter Garten im Vergleich zu den Steinwüsten, die es heute vielfach gibt."

Pflanzliche Rezepte, die andere Pflanzen gesund erhalten

Immer wieder hat sie selbst pflanzliche Rezepte ausgearbeitet, die helfen, die Pflanzen gesund zu erhalten und von Schädlingen zu befreien. Diese wird sie am Sonntag auslegen. "Wer will, kann sie abfotografieren." Denn Elisabeth Maier weiß, dass es manchmal mühsam ist, wenn man sich so etwas selbst erarbeiten muss. Maier: "So macht das vielleicht doch der eine oder die andere nach, anstatt sich was Künstliches zu kaufen."

Auch wenn ihr Garten für sich relativ klein ist, laufen hier immer wieder Igel durch, wimmelt es in den Stauden von Insekten. Das führt sie auf den langen Verbund mehrerer aneinander grenzender Gärten zurück.

Wirklich bunt ist es derzeit nicht in ihrem Kleinod. "Vieles ist gerade verblüht, was als Nächstes kommt, noch nicht da", sagt Maier mit Blick auf die letzten Rosen. Deren roten und rosafarbenen Blütenblätter liegen nach dem Wind der vergangenen Tage verteilt auf dem grünen Rasen. Eine bunte Hängematte in der Mitte des Gartens bringt zusätzlich Farbe hinein, während Oregano, Lavendel und Ysop kurz vor der Blüte stehen.

Die Initiative ergriffen und mit dem Wertinger Bauhof gesprochen

Vor einiger Zeit hat Elisabeth Maier eine Initiative ergriffen, von der sie sich wünscht, dass sie sich in Wertingen weiter ausbreitet. Vor dem Haus gibt es einen Erdstreifen, auf dem immer wieder Autos parkten, obwohl der Grund nicht zum Parken ausgezeichnet war. Sie nahm kurzerhand Kontakt mit dem Bauhof auf und vereinbarte: "Wir bepflanzen und pflegen die Pflanzen, die Stadt stellte dazwischen eine Bank auf." Diese werde immer wieder gerne von Spaziergängern genutzt. Maier zeigt auf Katzenminze, Salbei, Oregano, Lichtnelken und die Jungfern im Grünen: "Alles anspruchslose schöne Pflanzen, bei denen man nicht viel machen muss."

Gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Wertinger Bauhofs ist vor dem Haus ein einladender Grünstreifen mit bunten Pflanzen und einer Ruhebank entstanden. Foto: Birgit Hassan

Dazwischen rankt eine Strauchrose am Gerüst hoch, und mittendrin wächst eine exotische Bananenstaude. "Ein Gag", sagt Elisabeth Maier lachend, weiß sie doch, dass diese bei uns derzeit den Winter nicht überleben wird. "Ich hatte davon einfach viele in Töpfen im Keller und setzte sie raus in den Garten."

"Viel gesundes Grün pflegeleicht im Garten", so fasst die Wertingerin ihren Garten und Vorgarten mit wenigen Worten zusammen. Gerade in den vergangenen Monaten hat sie sich nochmals viel mit den verschiedenen Pflanzen beschäftigt. "Vieles funktioniert nicht mehr mit dem Klimawandel", sagt sie. Vor allem mit Wildsträuchern will sie sich jetzt schlaumachen und würde es wunderbar finden, wenn am Sonntag auch andere in dieser Richtung motivierte Leute bei ihnen vorbeischauten. "Dann können wir uns austauschen."

Insgesamt werden in ganz Schwaben dieses Jahr rund 45 Gartenbesitzerinnen und -besitzer teilnehmen und ihre Gärten öffnen. Von 10 bis 17 Uhr kann der rund 300 Quadratmeter große Garten der Maiers in der Schützenstraße 5 in Wertingen wie alle anderen besichtigt werden. Da es keine Parkplätze in der Straße gibt, bitten die Veranstalter alle Besucherinnen und Besucher, am Wertinger Laugnaplatz zu parken. Von dort ist der Garten wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Auskünfte und einen Flyer mit allen teilnehmenden Gärten gibt es unter Telefon 0821/43002-3430.