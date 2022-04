Wertingen

16:00 Uhr

Ein Kreuz erinnert an ein Versprechen aus der Gefangenschaft

Denken ganz fest an ihren Vater: Theresia Wörle sowie Franz und Walli Wetzstein (von links) sitzen am Kreuz, das aus seinem Versprechen in der Gefangenschaft entstand.

Plus Franz Wetzstein senior musste im Zweiten Weltkrieg als Soldat kämpfen. An das Gelübde des späteren Bürgermeisters erinnert ein altes Eichenkreuz in Geratshofen mit höchst aktueller Bedeutung.

Von Günter Stauch

Karfreitag gilt als einer der höchsten Feiertage für katholische und evangelische Christen sowie als ein „stiller Tag“. Die Kirchenglocken schweigen bis zur Osternacht. Davon kann an diesem besonderen Ort am Erdwall in Geratshofen keineswegs immer die Rede sein: An der Staatsstraße von und nach Laugna brausen Fahrzeuge vorüber, parallel dazu passieren Radler und Fußgänger wie Wanderer den asphaltierten Streifen daneben. Ihm schließt sich ein höchst auffallendes Feldkreuz an, dessen prächtiges Eichenholz in der Morgensonne leuchtet. Zu seinen Füßen umgibt ein Halbbogen aus drei Dutzend zum Teil in den Boden eingelassenen Granitstelen die Gedenkstätte, die mit Blausternen verziert wurde und den Besucher mit einem exakt ausgerichteten steinernen Blumentrog voller Veilchen, Erikapflanzen und Schlüsselblumen in Empfang nimmt. Hinter dem sogenannten Wetzsteinkreuz steht eine lange Geschichte

