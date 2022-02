Wertingen

vor 18 Min.

Ein neuer Vorschlag für den Wertinger Marktplatz

Derzeit gilt der Marktplatz in Wertingen als Zone 10. Das könnte sich aber bald ändern. Es gibt einen Vorschlag, wie künftig der Verkehr in der Innenstadt reguliert werden soll.

Plus Die Wertinger Innenstadt soll attraktiver werden. Dabei geht es vor allem darum, dass sich die Bürger und Bürgerinnen auf dem Platz wohlfühlen. Am Mittwoch ist das ein Thema im Bauausschuss.

Von Elli Höchstätter

Das Stadtensemble am Marktplatz ist ausnehmend schön. In den Sommermonaten kann man dort ein Eis schlecken, den Duft von Kaffee riechen und den Passanten beim Bummeln zusehen. Allerdings gibt es seit langem kontroverse Diskussionen darüber, wie man mit der Verkehrssituation umgehen soll. Zu Stoßzeiten kann es im Stadtzentrum schon mal hektisch und voll werden. Nun gibt es einen neuen Vorstoß, wie man mit der Situation am Marktplatz umgehen könnte. Dieser wird in der nächsten Sitzung des städtischen Bauausschusses am Mittwoch diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen