Ein "Weiß-Blaues Herbstfest" mit vielseitiger Unterhaltung

Das Altenwerk Wertingen feierte mit seinen Gästen traditionell im Oktober wieder ein "Weiß-Blaues Herbstfest". Vorsitzender Erich Beinhofer begrüßte die Gäste im gut besuchten Pfarrheim und herzlich Andrea Aumiller als beliebte Gestalterin für das Musikalische.

Mit einem passenden Lied zur Herbstzeit, "Bunt sind schon die Wälder", begann das Programm. Ein klassisches Gedicht von Erich Kästner, "Der September", gelesen von Luise Hungbauer, erinnerte noch einmal an vergangene Sonnen- und Erntetage. Christa Heinrich zitierte dann ein schwäbisch, mundartliches Gedicht an das vergangene Oktoberfest, mit Weißwürsten und Achterbahn, ein erlebnisreicher Tag sei es gewesen, aber immer mit der Angst, hoffentlich war daheim das Bügeleisen ausgeschaltet.

Ein Sketch über die Verpflegung im Himmel von Hermine Wengner war dann die Überleitung zum Höhepunkt des Nachmittags: Leberkäs mit Breze und ein passendes Getränk dazu – und mit einer Geschichte über das Bier im Maßkrug. Der bunte Nachmittag war ausgefüllt mit Liedern und Geschichten. Auch persönliche Unterhaltungen kamen nicht zu kurz.

Elisabeth Buchschuster erzählte noch etwas von Pfarrers Äpfeln. Mit dem Lied "Die Gedanken sind frei" beendete das Team vom AW einen erlebnisreichen Nachmittag. Erich Beinhofer bedankte sich bei allen Besuchern, bei Andrea Aumiller, und erinnerte an den ökumenischen Segnungs-Gottesdienst in der Stadtpfarrkiche mit anschließenden Nachmittagstreffen im Pfarrheim am Mittwoch, 13. November. (Irmgard Hurler)