Wertingen

12:30 Uhr

Ein Wertinger gehört zu den THW-Bundesjugendleitern

Plus Patrick Wiedemann hat einen besonderen Job beim Technischen Hilfswerk. Er erklärt, wie es dazu kam und wie Jugendliche von der Arbeit im Verband profitieren können.

Von Dacian Redl

Hochwassergefahren, Verkehrsunglücke, Erdbeben - die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, kurz THW, ist dabei, wenn technische Hilfe im Zivilschutz benötigt wird. Durch ihre Ausbildung sind die Helfer und Helferinnen darauf vorbereitet, bei Katastrophen zu handeln und Not zu mindern. An den Zustand im Ahrtal oder auch, weniger drastisch, in Wertingen kann sich Patrick Wiedemann noch erinnern: Bei diesen Hochwassern hat auch das THW geholfen. Nun hat Wiedemann aus Wertingen einen wichtigen Posten in der bundesweiten Leitung der THW-Jugend.

