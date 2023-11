Wertingen

Ein Wertinger setzt auf elektrische Roller und Scooter

Der Wertinger Dominik Trawnitschek hat in der Laugnastraße ein Geschäft für elektrische Roller und Scooter eröffnet. Damit will er eine Marktlücke in der Zusamstadt schließen.

Plus Der Laden von Dominik Trawnitschek läuft bereits in der ersten Saison gut. Der 38-Jährige setzt auf Nachhaltigkeit. Ein Fahrradhändler hat dagegen den Verkauf von E-Bikes eingestellt.

Im Juni dieses Jahres hat Dominik Trawnitschek seinen Laden in der Wertinger Laugnastraße eröffnet. E-Ride hat er ihn genannt. Elektrisch unterwegs sein ist angesagt. Scooter und Roller aller Preisklassen stehen bei ihm zum Verkauf und bereit zum Ausprobieren. Bevor er seinen Laden eröffnete, hat sich Trawnitschek genau überlegt, was es in Wertingen noch nicht gibt und hier Zukunft haben könnte. So ist der 38-jährige Wertinger auf das Geschäft mit elektrischen Zweirädern gekommen. Er erzählt, dass manche Kunden extra aus Augsburg zu ihm kommen, um bestimmte Marken zu finden und zu testen. Mittlerweile hat er 25 Zweiräder verkauft.

Am Herbstmarkt in Wertingen glänzte er mit seinen E-Rädern in zwei Pavillons bei tollem Wetter. Auf sein nächstes Event am 30. November, die Wertinger Messe für die Vorstellung der Klimaschutz-Konzepte und Nachhaltigkeitsmesse, freut sich Dominik Trawnitschek bereits sehr. Schließlich sei es wichtig, dass die Leute wüssten, dass es ihn gibt.

