Ein Wertinger wird der oberste "Löwe" in Süddeutschland

Ganz getreu dem Motto der Lions-Clubs "We serve" (Wir dienen) wird Rainer Schaller ab Mitte kommenden Jahres mehr als 3500 Mitgliedern der Wohltätigkeitsorganisation vorstehen.

Die Lions sind Mitglieder eines exklusiven Clubs, in dem es darum geht, Brücken in der Gesellschaft zu bauen und Unterstützung für eine Vielzahl an Projekten zu leisten. Es wird darauf geachtet, dass die Mitglieder jedes der einzelnen Clubs aus verschiedenen Berufsfeldern kommen, um die Kompetenzen vielfältig zu gestalten. Nun ist ein Wertinger zum Rang eines "District Governors" aufgestiegen. In Deutschland haben sich die rund 52.000 Lions-Mitglieder in knapp 1600 einzelnen Clubs organisiert, die in 19 übergeordneten "Districts" koordiniert werden. Ab Juli 2023 wird erstmals ein Mitglied des Lions Clubs Dillingen einem solchen District vorstehen und damit direkt an die Zentrale im amerikanischen Oak Brook berichten. Es ist der Wertinger Rainer Schaller.

Seit 25 Jahren ist Schaller im Lions Club Dillingen aktiv. Dort bringt er unter anderem sein Fachwissen als Chemiker ein, er hat viele Jahre in leitenden Positionen im Bereich Fasertechnik gearbeitet. Seit 2018 ist er im Ruhestand. Eine der großen Leidenschaften Schallers ist die Blasmusik: Seit 53 Jahren spielt er nach eigener Aussage Posaune, er ist Vorsitzender der Stadtkapelle Gersthofen und einer der stellvertretenden Präsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Schaller ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Seine Vorgängerin trat aus gesundheitlichen Gründen zurück

Der 70-Jährige ist zunächst stellvertretender "District Governor" und rückte nach, da seine Vorgängerin aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug angekündigt hatte. Nach einer jüngst stattgefundenen Wahl durch Delegierte in Erding ist nun gewiss, dass er im Juli kommenden Jahres in Boston in sein neues Amt als District Governor eingeführt wird. Dann wird er rund 3500 Lions-Mitglieder von Friedrichshafen bis Freilassing vertreten.

Zum Lions Club Dillingen fand Schaller 1997, als er einen Vortrag hielt und internationale Gäste zugegen waren. Eine Franziskanerin sprach da über eine konzertierte Hilfsaktion in Albanien und im Kosovo vor. "Rasch erkannte ich am Beispiel dieser transparenten und direkt wirksamen Hilfe des Lions Clubs über die Dillinger Franziskanerinnen, dass hier ganz konkret und sehr unkompliziert Hilfe geleistet wurde", so Schaller. Ganz im Sinne eines seiner Vorbilder, Erich Kästner, der einst sagte: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es."

Ineinandergreifende Hände als Symbol gemeinsamen Handelns

Er übernimmt die Arbeit des "District Governors" in einer nicht ganz einfachen Zeit für den Club, wie er selbst sagt. Schaller, der durch sein "berufliches Wanderleben" auch schon in den Lions-Clubs in Cottbus und Senftenberg aktiv war, spricht von einer dramatisch abgenommenen Sichtbarkeit bei manchen Clubs. Ergo müsse es auch wieder zunehmend darum gehen, die Arbeit der Clubs bekannter zu machen.

Besonders gut gefällt Schaller das Denkmal, dass der mit dem Lions Club Dillingen eng verbundene Club Bondeno/Emilia Romana in Italien anlässlich seines 50-jährigen Bestehens aufgestellt hat. Es zeigt ineinandergreifende Hände - für Schaller eine Inspiration für das Motto, unter dem seine Zeit als District Governor stehen soll: "Gemeinsam verantwortlich handeln!"