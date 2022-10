Objekt des Monats im Heimatmuseum: Ein wichtiges Stück Eisen

Einst gab es auch in Wertingen einen Schmied, der unter anderem Maueranker anfertigte. Diese waren früher zur Stabilisierung notwendig.

Ein Werkhilfsmittel des Maurerhandwerks ist im Heimatmuseum Wertingen das Objekt des Monats Oktober: ein Maueranker. Er ist handgeschmiedet und besteht aus einem nach unten spitz zulaufenden 29 Zentimeter langen Vierkanteisen und einem dazu mittig am anderen Ende senkrecht angebrachten Flacheisen mit 49 Zentimetern Länge. Dieses Flacheisen lässt sich je nach Bedarf um das Vierkanteisen drehen.

Türme der Stadtpfarrkirche besaßen Maueranker

Ein Maueranker findet in der Regel immer dann Verwendung, wenn das Mauerwerk auseinanderzubrechen droht. Es gibt den vorliegenden Typ mit der Inventarisationsnummer 33722_11-088, der eingeschlagen wird. Die andere Variante besitzt ein Gegenstück, das im Inneren des Mauerwerks angebracht wird oder an der gegenüberliegenden Mauerwand außen befestigt wird. Die Wertinger Türme der Stadtpfarrkirche beispielsweise besaßen vor den Sanierungsmaßnahmen Maueranker. Die Bänder zeigen dabei oft unterschiedliche Formen. Neben der einfachen Form des Objektes im Heimatmuseum gibt es andere Gestaltungsformen wie zum Beispiel geschwungene Formen oder ein schlichtes X, ein Andreaskreuz.

Ein Maueranker im Einsatz. Foto: Cornelius Brandelik

Auch Ankerkreuze, Rosetten, Blütenformen oder Buchstaben kommen vor. In der Regel fertigte der ortsansässige Schmied die Anker. So erinnert sich Alfred Sigg, dass der Schmied Demmler, der in der heutigen Schmiedgasse seine Werkstatt hatte, Maueranker fertigte. Auch heute noch kommen Maueranker zum Einsatz. Allerdings werden sie in der Regel nicht mehr vom Schmied gefertigt, es gibt sie als Fertigware zu kaufen.

Lesen Sie dazu auch