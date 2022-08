Wertingen

vor 17 Min.

Einbruch in Wertingen scheitert - Polizei bittet um Hinweise

Ein oder mehrere Täter scheiterten bei einem Einbruch in ein Haus in Wertingen. Die Polizei bittet um Hilfe.

Eine oder mehrere unbekannte Personen wollten am Mittwoch in ein Haus in Wertingen einsteigen. Das scheiterte. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro.

