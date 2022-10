Fair-Trade-Kaffee aus Nicaragua: Eine Entscheidung wird zum Erfolgsprojekt

Wertinger Geschäfte vertreiben fair gehandelten Kaffee aus Nicaragua. Die Bohnen kommen auf spezielle Weise nach Deutschland und an die Zusam.

Jolver Mendoza stammt aus Nicaragua und wirbt derzeit in Deutschland für seine biologisch und konventionell angebauten sowie fair gehandelten Kaffeebohnen. Zu diesem Zweck besuchte der 20-jährige Kaffeebauer auch die zertifizierte Fair-Trade-Stadt Wertingen. In den erst kürzlich eröffneten Räumen der jungen Kaffeerösterei LOT21 erklärte er in einem Vortrag das Leben und Arbeiten in seiner Heimat. Es ging ihm aber vor allem um die inzwischen erworbenen Vorzüge, die er und seine Familie mitsamt anderen Kaffeeplantagenbesitzern durch eine 2013 geschaffene Genossenschaft namens „Cafe Chavalo“ haben.

Bei Filmvortrag in Wertingen seine Beweggründe erklärt

„Cafe Chavalo“ als Importeur des sogenannten Fairen Handels ist anerkannter Lieferant des Dachverbands „Weltladen“ und Mitglied im „Fair Band“. Diese Genossenschaft gründete Jens Klein aus Leipzig, der an dem Abend im LOT21 ebenfalls in einem Filmvortrag zu Wort kam. Er erklärte seine Beweggründe: „Nach einer Reise durch Nicaragua war es zunächst eine sehr subjektive Entscheidung, durch eine Genossenschaft das Kaffeegeschäft fairer und transparenter zu machen.“ Dass diese Entscheidung zu einem Erfolgsprojekt geworden ist, wurde im Verlauf des Abends von Mendoza beschrieben.

Klein, selbst Kaffeeimporteur, steht geschäftlich nicht nur mit der Wertinger Kaffeerösterei in Kontakt. Auch zu Cecilia und Marga Feistle vom Wertinger Bioladen Natur Pur unterhält er Geschäftsbeziehungen. Die beiden organisierten deshalb den Besuch von Mendoza in Wertingen. Natur Pur sowie die Betreiber-Familie von LOT21, Norbert Ronecker und Sigrid Wimmer-Ronecker mit Tochter Sarah, bieten ihren Kunden Espresso- und Kaffeebohnen auch von Mendozas Plantage an.

In Wertingen werden die Kaffeebohnen frisch geröstet

„Von Cafe Chavalo aus Leipzig beziehen wir vier verschiedene Bio-Sorten aus Nicaragua und eine weitere wird frisch von LOT21 für uns geröstet“, erklärte Marga Feistle auf Nachfrage. Sie geriet ins Schwärmen: „Durch die Röstung von LOT21 erhält der Kaffee einen ganz weichen und samtigen Geschmack ohne Bitterstoffe.“

Norbert Ronecker hat noch viele weitere Kaffeesorten in seinem Angebot, wichtig sei ihm und seiner Familie jedoch, fair gehandelte Ware anbieten zu können. „Das Kaffeegeschäft transparenter zu machen, ist uns ein großes Anliegen.“ An dem Abend wurde im Gesprächsaustausch auch klar, dass nicht nur die ökologischen Interessen beim Vertrieb und Verkauf von Kaffee eine wichtige Rolle spielen sollten, sondern dass auch der Klimawandel nicht außer Acht gelassen werden dürfe. So transportiert nach eigenen Angaben die Genossenschaft Cafe Chavalo als Importeur einen immer größeren Anteil des Kaffees emissionsarm mit der Windkraft eines Frachtseglers. Weiter heißt es, werde der übrige „Klimafußabdruck“ in Kooperation mit „myclimate“ ausgeglichen. Diese Vorgehensweisen wiederum unterstützen und begleiten die Wertinger Geschäftsleute Feistle und Ronecker ausdrücklich.