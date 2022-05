Eine Führung im Wertinger Radiomuseum zum Geburtstag

Ein Stuttgarter freut sich über dieses besondere Geschenk - eine Führung im Wertinger Radio- und Telefonmuseum. Bald ist das Museum für alle geöffnet.

Der Mai ist gekommen, die „Führungen“ fangen an … Dieser Text eines Frühlingsliedes passt für das Radio- und Telefonmuseum in Wertingen in der Fèrestraße 1. Genau am 1. Mai hatte der ehrenamtliche Mitarbeiter des Radio- und Telefonmuseums Franz Bauer die erste Führung seit dem Wegfall der Coronabeschränkungen in diesem Jahr.

Das Überraschungsgeschenk zum runden Geburtstag kommt an

Diese Führung bekam ein Stuttgarter von seiner Schwägerin als Überraschungsgeschenk zu seinem 60. Geburtstag. Hocherfreut und begeistert war der Jubilar über diese tolle Idee – eine Museumsführung als Geschenk zu seinem runden Geburtstag. Auch die Freunde und Bekannten, die ihn dabei begleiteten, waren von dem Besuch sehr angetan. Zurückversetzt in die 60er-Jahre an den drei Musikboxen, der Trashcan von 1949, der Ariola Baujahr 1966 und der Wurlitzer Baujahr 1968. Aber auch die Oldies, die über die MW 801 des Ortssenders Wertingen, der zu diesem Anlass kurz angeschaltet war und die aus den alten Röhrenradios erklangen, versetzten die Besucherinnen und Besucher in Erstaunen.

Das magische Auge zeigte die optimale Empfangsqualität eines SabaFreudenstadt-Radios an und ließ den perfekten Klang ertönen. Im 60er-Jahre-Zimmer, wo der Senderaum für das Museumsradio mit untergebracht ist, werden die Highend-Geräte der Tonbandfabrikation Revox, Studer, Grundig und Telefunken präsentiert und vorgeführt. Auch steht eine funktionierende Fernsehtruhe mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher dort, an dem alte Werbespots wie „HB-Männchen“ „Maggis Kochstudio“ oder „alte Autowerbungen“ im bequemen Sofa aus der damaligen Zeit angesehen werden können.

Zwei Fernschreiber aus den 70ern und Morseapparate aus dem Zweiten Weltkrieg

Für Freundinnen und Freunde der Funk-, Tele- und Phonografie ist im Telefonzimmer einiges geboten. Zum Beispiel zwei Fernschreiber aus den 70er-Jahren, die mit dem Deutschen Wetterdienst noch aktuell verbunden sind. Eine analoge Telefonverbindung mit Hebdrehwähler funktioniert einwandfrei. Diese kann man dort testen und sich mit einem Kurbeltelefon von 1898 verbinden lassen. Auch Morseapparate (Baujahr 1906) oder Feldtelefone des Zweiten Weltkriegs funktionieren dort noch sehr gut.

Am Sonntag, 15. Mai, ab 14 Uhr ist das Radio- und Telefonmuseum wieder für alle geöffnet. Der Eintritt ist frei. Vielleicht kann ja auch bis dahin wieder ein Info-Film im Medienraum vorgeführt werden. Informationen unter: www.radiomuseum-wertingen.de. (pm)

