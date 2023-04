Eine neue Straße mit ungewisser Zukunft: Baustraße am Judenberg ist bald fertig

Plus Die Baustraße ist bald fertiggestellt und wird voraussichtlich im Mai freigegeben. Doch was geschieht alles auf der Anhöhe? Der Stadtbaumeister gibt Auskunft.

Tag für Tag wird am Judenberg gearbeitet. Seit Anfang März sind die Arbeiter dabei, die Baustraße zu errichten, mittels der viele Tonnen Erdaushub abtransportiert werden sollen. Denn weiter oben soll bald etwas für den Hochwasserschutz getan werden: Ein Regenrückhaltebecken wird neu gebaut, ein anderes erweitert.

Die Arbeiten sind dabei durchaus anspruchsvoll, wie Stadtbaumeister Anton Fink auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Unter anderem müssen die Arbeiter darauf achten, eine örtliche Gasleitung bei Baggerarbeiten nicht zu beschädigen. "Das wäre sonst natürlich dramatisch", sagt Fink. Anlass zur Sorge bieten die Arbeiten aber keineswegs – alles liegt laut Fink im Zeitplan.