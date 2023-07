Eine Perkussion-Ära geht zu Ende

30 Jahre lang garantierte Dunja Lettner einen erstklassigen Schlagzeugunterricht. Jetzt verlässt die 47-Jährige die Wertinger Musikschule.

Mit Dunja Lettner verliert die Musikschule Wertingen eine erfolgreiche Lehrkraft, die seit drei Jahrzehnten die Schlagzeugwelt in der Zusamstadt bestimmt hat. Wo sie zuletzt 30 Jahre unterrichtete, hatte die 47-Jährige einst selbst die Rhythmen der Musik erspüren und interpretieren gelernt.

"Mit fachlicher Kompetenz, Einfühlungsvermögen, einem bemerkenswerten Gefühl für das Leistungsspektrum ihrer Schülerinnen und Schüler und einem guten Händchen für Ensemblebildung arbeitete die 47-jährige Pädagogin so kontinuierlich, wie unaufgeregt und bescheiden an der Institution", schreibt die Geschäftsleiterin der Wertinger Musikschule, Karolina Wörle, in einer Pressemitteilung. Nach ihrem Musikstudium am Leopold Mozart Konservatorium hat Manfred-Andreas Lipp sie als Lehrerin an die Wertinger Musikschule geholt und so den Grundstein für eine erfolgreichen Schlagzeugszene gesetzt. Durch ihre Arbeit sicherte sie auch den Nachwuchs für die Orchester der Stadtkapelle

Letztes Konzert unter der Leitung von Dunja Lettner als Schlagzeuglehrerin

Beim letzten öffentlichen Konzert unter dem Motto „Junge Künstler“ präsentierte Dunja Lettner noch einmal eindrucksvoll die Früchte ihrer Arbeit. Gerne zogen die Schüler ihre Konzertkleidung statt des geliebten Kapuzenshirts an und stimmten sich so auf das Konzert ein. Die sieben jungen Schlagzeuger im Alter von zehn bis 17 Jahren bescherten dem Publikum ein differenziertes und mitreißendes Programm, welches vom Wechselspiel zwischen rhythmischen Dominanzen und dem Farbenreichtum der Malletinstrumente lebte. Solistisch, im Trio und im Ensemble mit acht Stimmen zeigten sie das ganze Spektrum der Schlagzeugwelt.

Kacper Bunkowski wählte für seine solistischen Beiträge die Funknummer „Funkmarnie“ von Joachim Göbel für Drumset und die Ballade „Rain Dance“ für Marimbaphone von Alice Gomez. Jonathan Carter, Stefan Gebauer und Kacper Bunkowski formierten sich zu einem Trio und suchten drei komplett unterschiedliche Vortragsstücke aus. Mit zwei Snares und einer Tom, mit Drumset und zwei Percussionsetups und schließlich zu dritt an der Marimba überzeugten sie mit ihrer Vielseitigkeit. Auf „Peach Fuzz“ von Pete O´Gorman, „Jonaleofer“ von Nils Rohwer und „Bluerimba“ von Wolfgang Sonntag folgte Bodypercussion vom Feinsten. Allen sieben Musikern – Kacper Bunkowski, Jonathan Carter, Stefan Gebauer, Johannes Shiban, Maximilian Diepold, Leo Eser und Lorenz Kannler – gelang es, nur mit Stampfen, Klatschen und Klopfen auf den Körpern das Publikum zu begeistern.

Unter dem Beifall des Publikums stellten sich (von links) Vorsitzender Roman Bauer, Kacper Bunkowski, Jonathan Carter, Lorenz Kannler, Leo Eser, Stefan Gebauer, Musiklehrerin Dunja Lettner, Maximilian Diepold, Schulleiterin Heike Mayr-Hof und Johannes Shiban zum Erinnerungsfoto. Foto: Musikschule/sylvie Ritzer

Nach einer Umbaupause mischte sich auch Dunja Lettner unter die Musiker. Glockenspiel, Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon, Percussion und Drumset in Kombination mit Film- und Charthits ließen ein einzigartiges Orchestererlebnis entstehen. Titel, wie „Under the Sea“, „Freed from Desire“, „Natural“, „Ain´t Nobody“, „Dance Monkey“ oder „Safe and Sound“ entsprachen offensichtlich nicht nur dem Musikgeschmack der Musiker, sondern auch dem des Publikums.

Vorsitzender Roman Bauer bedankt sich bei Dunja Lettner

Vor der Zugabe bedankte sich der erste Vorsitzende Roman Bauer bei allen Künstlern und überreichte an die ausscheidende Kollegin Dunja Lettner einen Blumenstrauß. Auch die Schüler ließen es sich nicht nehmen, ihrem Dank mit einem Abschiedsgeschenk Ausdruck zu verleihen.