Eine Wertingerin hat nach 40 Jahren Feldpost ihres Opas entziffert

Die kleine Box von Gabriele Schwegler fällt sofort ins Auge. Das Holz ist dunkel verfärbt, die Metallbeschläge lassen das Alter erahnen. Öffnet man die kleine Kiste, quellen Erinnerungen hervor: Ein Brief nach dem anderen, geschrieben von Obergefreitem Josef Maurus, Schweglers Opa, in den Jahren 1940 bis 1943. Maurus war Infanteriesoldat in der deutschen Wehrmacht, war als Soldat in Frankreich und Osteuropa. Seine Briefe lassen kaum erahnen, was er durchlebt haben muss. Sie zeugen von einer tiefen Liebe für die Familie, der Sehnsucht nach der Heimat und einem bitteren Ende.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sowjetunion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frankreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis