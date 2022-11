Einige Haushalte hatten keinen Strom

Bei Arbeiten wird eine Leitung beschädigt.

Zu einem Stromausfall kam es am Freitag in der Früh in Teilen von Wertingen und Laugna. Laut Auskunft einer Sprecherin der Lechwerke (LEW) war bei Kabelzugarbeiten im Stadtteil Geratshofen an der Ecke Dorfstraße und Tellstraße ein 20-kV-Kabel beschädigt worden. Das habe am Freitag in der Früh um kurz vor neun Uhr für einen Stromausfall im östlichen Wertingen, Geratshofen und in Teilen von Laugna gesorgt. Laut LEW hatten die Ingenieure der Netzleitstelle von LEW Verteilnetz (LVN) sowie Mitarbeiter der LVN-Betriebsstelle in Wertingen durch Umschaltungen auf andere Leitungen dafür gesorgt, dass die Stromversorgung möglichst schnell wieder funktionierte. "Kurz nach neun Uhr war für die meisten Haushalte die Stromversorgung wiederhergestellt", erklärte die LEW-Sprecherin. Die letzten Haushalte in Geratshofen seien gegen 11 Uhr wieder mit Strom versorgt worden. (AZ, elhö)