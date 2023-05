Wertingen

Einkauf im Bioladen: Selbst Stammkunden kommen ins Rechnen

Plus Lebensmittelpreise verharren teilweise immer noch auf hohem Niveau. Insbesondere die Biobranche erlebt einen Einbruch, wie das Beispiel eines Wertinger Ladens zeigt.

Von Günter Stauch

Eier, Gemüse, Honig sowie Kartoffeln aus Unterthürheim, Binswangen, Wortelstetten und Roggden. Erdmandeln, Steckzwiebeln oder Olivenöl aus Wertingen, Emersacker und Meitingen: Die Philosophie der Bioladen-Gründerin Cecilia Feistle und ihres Teams, nämlich "kurze Wege und keine langen Transporte" einzuhalten sowie vor allem Erzeuger aus der Wertinger Umgebung zu präferieren, schien lange gut aufzugehen. Bis zum Jahr 2022. Bis dahin hatte sich die Bio-Branche in Deutschland eigentlich als erfolgsverwöhnter Geschäftszweig erwiesen und der Umsatz von dorther stammenden Lebensmitteln in den vergangenen Jahren mehr als verfünffacht. Doch der Krieg in der Ukraine, vor allem die Energieteuerung und gravierende Preissteigerungen bei den Lebensmitteln mit hohen zweistelligen Inflationsraten, trieben das als gesund wie nachhaltig geltende Gewerbe zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Krise. Bundesweit steckten Bio-Fachgeschäfte und Hofläden zum Teil in einer existenziellen Notlage.

"Wir mussten einen Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent hinnehmen, so wie andere", beschreibt Mitinitiatorin Marga Feistle die Situation für das Geschäft in Wertingen. Schließlich hätten auch umweltbewusste Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Einkaufsverhalten wegen der hohen Inflation deutlich verändert. Aufgrund der unsicheren Lage hätten viele Konsumenten erst mal abwarten wollen, welche Nachzahlungen etwa bei Strom und Heizung auf sie zukommen sollten. Deshalb wurde weniger oder eher sehr preisbewusst gekauft.

