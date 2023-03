Einmal Rock-Geschichte bitte: Die Band Power Station spielt in Wertingen

Die Band Power Station kommt aus dem Kreis Dillingen, in der Wertinger Lounge Vaijana präsentieren sie ihr neues Album und viele bekannte Hits.

Mit quirliger, fast schon hyperaktiver Präsenz lebt Gitarrist Michael Joseph alias Bernhard Probst den Superstar auf der Bühne: Natürlich mit Make-up und wechselndem Outfit. Am vergangenen Freitag präsentierten Probst und Bandkollegen das neue Album ihrer Gruppe Power Station in der Wertinger Lounge Bar Vaijana. Dort gibt es nicht nur neue Songs, sondern auch eine Reise ins goldene Zeitalter des Rocks.

Wohin die Band will, entlud sich gleich beim gewaltigen Opener "Rock and Roll" von den legendären Led Zeppelin und Schlagzeuger King Jojo alias Johann Wilhelm Kilger erwies John Bonham alle Ehre. Darauf folgte ihr erster Song vom Debütalbum "Highway Queen". Das Spiel von Probst ist angelehnt an die großen Meister des Rocks, wie Gallagher, Blackmore, Page oder Clapton.

Auch ein dreckiger Blues à la AC/DC darf nicht fehlen

Von deren Bands durften natürlich an diesem Abend auch keine Songs fehlen: Mit "Smoke on the Water", "White Room", "The Jack" oder dem psychedelisch lang gezogenen "Stranglehold" brachten die Musiker die Menge in Wallung. Stoisch und konzentriert bearbeitet der Jüngste im Bunde, Vince Snyder alias Vincent Schneider, den Bass wie einst Roger Glover, mit viel Fingerspitzengefühl und schnellen Läufen. Er und King Jojo legten den perfekten Soundteppich für Probst, der in seiner Rolle voll und ganz aufging und mit seiner Gitarre eine Riesenperfomance abgab. Das wohl beste Beispiel dafür war der zehnminütige Song des Albums, "F**ck Afraid".

Ein dreckiger Blues à la AC/DC durfte ebenfalls nicht fehlen, diesen erfüllte die Band mit viel Hingabe und Slide in "Friend Zone Blues". Die eigenen Songs mischten sie passend in die Playlist ein und somit wurde es ein runder Boogiereigen, zu dem Jung und Alt feierten und tanzten. Als Hommage an die Oma durfte auch ein energetischer deutscher Song, "Helden von heute" nicht fehlen. Der Abend endete mit viel Applaus.

