Einst Stadtbaumeister, heute als Porträt im Wertinger Schloss

Dank Anton Radmiller gibt es auch Zeichnungen vom Thürheimer Tor in Wertingen.

Mit Spannung warten die Wertinger auf die Enthüllung des neuen Gebäudes am Thürheimer Tor.

So sieht es derzeit am Thürheimer Tor aus. Foto: Cornelius Brandelik

Noch ist die Fassade durch Gerüst und Folien verdeckt. An dieser Stelle im Norden des Marktplatzes hat sich das Stadtbild in den vergangenen 150 Jahren stark verändert.

Die Situation am Thürheimer Tor, wie sie bis 2020 war. Foto: Cornelius Brandelik





Die Tontafel, die an der Fassade des Fachwerkhauses am Marktplatz 5 eingelassen ist, erinnert an die ursprüngliche Situation vor Ort mit dem Stadttor. Klaus Ritzer, Lehrer aus Hirschbach, hat das Tonrelief geschaffen. Er orientierte sich dabei vermutlich an den Zeichnungen des ehemaligen Wertinger Maurermeisters Anton Radmiller (auch Radmüller geschrieben).

Die maßstabsgetreue Zeichnung des Thürheimer Stadt-Tor-Turms stammt von Anton Radmiller. Foto: Zeichnung: Stadtarchiv Wertingen

Dieser bezeichnete die Gebäude mit den Stadttoren als Stadt-Tor-Türme. Von ihm stammen die einzig erhaltenen Darstellungen der drei Stadttore (Thürheimer Tor, Augsburger Tor und Dillinger Tor). Er fertigte sie maßstabsgetreu kurz vor deren Abriss in den Jahren 1868 bis 1871 an. Die Zeichnungen werden heute im Stadtarchiv aufbewahrt.

Familie ist lange in Wertingen nachweisbar

Das Heimatmuseum besitzt ein Porträt Anton Radmillers, der in Wertingen die Funktion eines Stadtbaumeisters innehatte. Es befindet sich im zweiten Stock vor dem Eingang zu den Büros der Verwaltung. Martin Radmiller, der Enkel Anton Radmillers aus München, der von Beruf ebenso Maurer war, schenkte das Gemälde einst der Stadt Wertingen. Das Ölbild ist Objekt des Monats März. Der Name Radmiller steht nach Jürgen Fiedlers „Wertinger Geschichte(n)“, S. 134 ff., für eine vielfach verzweigte Familie, die im 17. und 19. Jahrhundert bekannte Maurer- und Baumeister hervorgebracht hat. Seit 1735 ist die Familie in Wertingen nachweisbar. Das im Heimatmuseum mit der Inventarnummer 30767_20-003 befindliche Porträt zeigt Anton Radmiller, der 1798 geboren ist, als Oberleutnant des Wertinger Bürgermilitärs.