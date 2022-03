Einstiger Feuerwehr-Kommandant hat viel für Sicherheit der Wertinger getan

Die Zusamstadt trauert um den einstigen Feuerwehrkommandanten Karl Goldschmitt, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist.

Die Zusamstadt Wertingen trauert um ihren ehemaligen Feuerwehrkommandanten Karl Goldschmitt. Der verdiente Mitbürger ist am Montag voriger Woche nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.

Kommandant Eser: "Ein sehr engagierter Feuerwehrkamerad"

14 Jahre lang hatte Goldschmitt als Kommandant die Wertinger Feuerwehr geführt. Kommandant Rudolf Eser würdigt in einem Nachruf die vielen Verdienste von Karl Goldschmitt für die Sicherheit der Wertinger Bürger und Bürgerinnen.

Im Jahr 1958 war der nun Verstorbene der Freiwilligen Feuerwehr Wertingen beigetreten. Eser betont: „Karl Goldschmitt war in seiner aktiven Zeit immer ein sehr engagierter Feuerwehrkamerad.“ Nach seiner Ausbildung zum Gruppenführer an der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg hatte der Wertinger die Aufgaben eines Gruppenführers im Einsatzdienst übernommen. Goldschmitt war auch als Jugendwart und stellvertretender Kommandant tätig, bevor er am 11. April 1975 zum Leiter der Feuerwehr gewählt wurde. Das Bayerische Innenministerium zeichnete den Wertinger im Jahr 1983 mit dem Ehrenkreuz in Silber für seine 25-jährige Dienstzeit aus.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Jahr 1979, in dem bereits eine Dienstwohnung für den Gerätewart vorgesehen war, wurde unter der Federführung Goldschmitts in die Wege geleitet. Die Einweihung und der Umzug vom alten Rathaus (Marktplatz) ins neue Gerätehaus in der Dillinger Straße erfolgte im Jahr 1980. Ein Höhepunkt seiner Tätigkeit war neben den vielen Einsätzen und Übungen die erste Leistungsprüfung von Feuerwehrfrauen im Jahr 1981.

Während der 14-jährigen Dienstzeit Goldschmitts als Kommandant gab es, wie Eser sagt, etliche richtungsweisende Neubeschaffungen, wie zum Beispiel den Erwerb eines Rettungssatzes im Jahr 1981 oder die Einführung der „Stillen Alarmierung‘‘ 1989. Für seinen überragenden ehrenamtlichen Einsatz im Feuerwehrdienst wurde Karl Goldschmitt zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wertingen ernannt.

20 Jahre lang war Goldschmitt Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins

Auch im Krieger-und Soldatenverein 1873 Wertingen war der Feuerwehrmann aktiv. Goldschmitt engagierte sich 20 Jahre lang als Vorsitzender und führte den Verein bis zum Beginn seiner Krankheit vor sechs Jahren. Während seiner Amtszeit wurde auch das Neujahrsanschießen ins Leben gerufen. Der Verein ernannte den Wertinger zu seinem Ehrenmitglied.

Karl Goldschmitt hinterlässt seine Ehefrau Paula und vier Kinder mit Familien. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 25. März, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen statt.