Wertingen

06:30 Uhr

Elterntaxis sorgen für Probleme an der Grundschule

Plus Viele Kinder werden direkt vor den Eingang gefahren, wo sich der Verkehr staut. Der Elternbeirat ist deshalb aus mehreren Gründen in Sorge.

Eltern meinen es oft zu gut mit ihrem Nachwuchs. Das zeigt sich gerade am Schulanfang häufig vor den Toren der Grundschule Wertingen, wo Mütter oder Väter ihr Kind frühmorgens direkt mit dem Auto vor der Haustüre abliefern. Das berühmt-berüchtigte „Elterntaxi“ gefällt dem Elternbeirat gar nicht gut.

Denn die Feré-Straße, die zur Schule führt, ist eine Sackgasse, und so staut sich der Verkehr am Morgen vom Schuleingang bis zur Kreuzung Feré-Straße, Hans-Wertinger-Straße und Am Märzenbach. Vor allem die körperlich noch kleinen Erstklässler, die zu Fuß unterwegs sind und die Kreuzung passieren müssen, sind dabei überfordert, kommen aufgrund des Rückstaus zwischen die wartenden oder rückwärts ausfahrenden Autos. „Eine Gefahr, die vom Auto aus nur schwer zu erkennen ist“, wie Elternbeirätin Maria Knab berichtet. Auch den Schülerlotsinnen, die die Querungen an der Kreuzung sichern, fällt dies auf. Wenn sie die Eltern im Auto auf die gefährliche Situation aufmerksam machen, stoßen sie nicht immer auf Verständnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

