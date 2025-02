„Empfindungen“ der Wertinger Sonntagsmatinée

Anfang Februar wurde der Festsaal des Wertinger Schlosses erneut zum Schauplatz eines musikalischen Erlebnisses. Die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung lud zur Sonntagsmatinée mit dem Duo „Empfindungen“ ein, bestehend aus Barbara Brusini (Klavier) und Stefano Brusini (Horn). Das Programm spannte einen Bogen von der Klassik bis ins 20. Jahrhundert und bot den Zuhörern eine Begegnung mit der klanglichen Vielfalt dieser selten zu hörenden Kammermusikbesetzung.

Bereits mit Ludwig van Beethovens Sonate Op. 17 in F-Dur zeigten die beiden Musiker ihr Zusammenspiel. Auch in Gaetano Donizettis Konzert in F-Dur agierten beide Musiker gleichberechtigt. Das Klavier und das Horn führten einen dynamischen Dialog, in dem sich funkelnde Läufe und sangliche Melodien kunstvoll verwoben.

Klänge von Klavier und Horn vermischen sich im Wertinger Schloss

Ein Höhepunkt des Programms war Franz Strauss‘ „Empfindungen am Meere“ Op. 12 in B-Moll, ein Werk, das dem Duo seinen Namen gab. Hier zeigte sich die emotionale Bandbreite beider Interpreten: Das Horn sang mit warmem, weichem Klang, während das Klavier mit sanften Wellenbewegungen und dramatischen Akzenten die Szenerie musikalisch malte. Beeindruckend war das gemeinsame Gespür für Phrasierung und Timing, das sich auch in Robert Schumanns Adagio und Allegro Op. 70 widerspiegelte.

Mit Eugène Bozzas „En Forêt“ Op. 40 fand das Konzert seinen Abschluss. Dieses impressionistisch inspirierte Werk, das das Horn in seiner gesamten Ausdruckspalette fordert, wurde von Stefano Brusini mit technischer Souveränität und großem Farbenreichtum dargeboten. Die Balance zwischen beiden Instrumenten, das souveräne Zusammenspiel und die durchdachte Interpretation der Werke prägten diesen Vormittag.

Die Wertinger Sonntagsmatinéen setzen sich am 30. März um 10.30 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses mit Franz Schuberts berühmten Liederzyklus „Die schöne Müllerin“, interpretiert von Theo Rohde (Tenor) und Doriana Tchakarova (Klavier), fort. Tickets für 19 Euro nur für das Konzert gibt es bei Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl-Stiftung oder telefonisch unter 01715337775. Reservierungen für das anschließende Matinée-Mittagsmenü für 35 Euro können direkt bei der Schmankerlstube Wertingen unter 08272/3344 getätigt werden. (AZ)