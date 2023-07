Enkeltricks – ein Vortrag in Wertingen klärt auf

Polizistin regt Gäste des Wertinger Altenwerks an, achtsam zu sein

"So dumm kann man doch nicht sein, dass man auf solche Tricks, wie man sie immer wieder in der Zeitung lesen kann, hereinfällt." Mit diesen Worten begrüßte der Wertinger Altenwerk-Voritzende Erich Beinhofer scherzhaft die Gäste eines Vortrags zu Enkeltricks und anderen Betrügerein.

Schwungvoll und mit kräftiger, deutlicher Stimme, überzeugte dann Hauptkommissarin Sandra Gartner, wie raffiniert diese Betrügerbanden vorgehen. Einige ertappten sich, wie sie selbst schon fahrenden Handwerkern vertrauten. Wenn die Einfahrt, die Terrasse oder die Mauer nach einer Vorführung mit dem Hochdruckreiniger dermaßen strahlte und sauber war, war man froh, dass plötzlich jemand diese Arbeit in die Hand genommen hatte. Man bezahlte danach bestimmt eine viel höhere Geldsumme, als diese Tat wert war.

Bei Telefonanrufen hämmerte Sandra Gartner dem Publikum des Altenwerks ein: "Melden sie sich nicht mit Namen, wenn sie die Nummer nicht kennen!" Auf ein Ratespiel nach dem Motto „Oma, was meinst du, wer dich gerade anruft?“, solle man sich erst gar nicht einlassen. "Geben sie keine persönlichen Daten preis", appellierte sie eindringlich. Auch der der Kriminalmarke solle man nicht vertrauen, sie sei kein Dokument. Und alle sollten sich stets daran erinnern, dass die Polizei nie Geld oder Wertsachen einfach so von den Menschen in Verwahrung nehme.

Bei dem interessanten und informativen Vortrag verflog die Zeit im Nu. Bei Kaffee, Kuchen und reger Unterhaltung klang der Nachmittag aus. (AZ)