Entlassfeier an der Wertinger Realschule: „Heute ist ein guter Tag für unseren Landkreis“

Ein Tag voller Stolz, Emotionen und neuer Perspektiven: In der festlich geschmückten Turnhalle der Anton-Rauch-Realschule Wertingen haben alle diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ihr Zeugnis der Mittleren Reife erhalten. Besonders erfreulich: Alle Schülerinnen und Schüler, die sich der Abschlussprüfung stellten, haben diese auch erfolgreich bestanden.

Eröffnet wurde der Festakt von Landrat Markus Müller, der den Moment mit den Worten „Heute ist ein guter Tag für unseren Landkreis!“ würdigte. In seiner Rede versprach er den jungen Erwachsenen, dass sie ihr zehnjähriges Klassentreffen in einer generalsanierten Schule feiern könnten – ein Ausblick, der Hoffnung und Fortschritt verbindet. Bürgermeister Willy Lehmeier stellte in seiner Ansprache das Menschliche in den Mittelpunkt des schulischen Lebens: „Schule ist mehr als ein Gebäude. Sie lebt durch Menschen, durch Begegnungen, durch Lachen, Lernen und Zusammenhalt.“ Diese Worte spiegelten den Geist der Veranstaltung wider, die gleichermaßen feierlich wie herzlich war. Auch der Vorsitzende des Elternbeirats, Markus Duvenkropp, würdigte die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit an der Realschule gelernt hätten, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft.

Abschluss an der Realschule Wertingen: Auch die Schulsprecherin hält eine Rede

Ein besonderer Moment war die Rede der Schülersprecherin Paulina Selinger, die selbst zu den Absolventinnen gehört. In einer emotionalen Rückschau ließ sie die Jahre Revue passieren. Sie betonte: „Ein Teil von uns bleibt hier. Und ein Teil dieser Schule, der bleibt in uns!“ Schulleiterin Sibylle Knötzinger ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, ihren eigenen Weg zu gehen: „Mit Klarheit und Neugier stehen euch nun viele Türen offen. Geht euren Weg – mit Haltung, Respekt und Wertschätzung gegenüber euren Mitmenschen.“

Für die musikalische Untermalung sorgte die Lehrerband, die dem Festakt eine besondere Note verlieh. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von Ulrike Anwald-Deisenhofer und ihrem Team, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der siebten Jahrgangsstufe sowie unterstützenden Lehrkräften. Mit einem Tag voller Erinnerungen, Anerkennung und Zuversicht endet ein bedeutendes Kapitel im Leben der jungen Menschen – und der Blick richtet sich nun nach vorn, auf all das, was noch kommt. Ganz nach dem berühmten Zitat von Walt Disney: „If you can dream it, you can do it!“ (AZ)

Das ist der Abschlussjahrgang 2025 Bilal Akcay (Wertingen), Laura Aljilji (Wertingen), Marcello Barletta (Meitingen), Hayrunnisa Başlik (Wertingen), Marie Bauer (Höchstädt), Franz Baumeister (Villenbach), Michelle Bay (Sontheim), Felix Beier (Weisingen), Finn Berninghaus (Blindheim), Moritz Bobinger (Pfaffenhofen a.d.Zusam), Sophia Bobinger (Blankenburg), Elena Bosch (Ehingen), Jonas Brandelik (Wolpertstetten), Franziska Braun (Pfaffenhofen a.d.Zusam), Alexander Brunner (Gottmannshofen), Annalena Brunner (Gottmannshofen), Laura Sophia Cavaliere Vecchione (Emersacker), Marie Colombo (Emersacker), Ben Dannemann (Kicklingen), Alexander Dehm (Gottmannshofen), Michael Ehrlich (Wertingen), Luis Erler (Ellgau), Victoria Ertl (Wertingen), Manuel Fackler (Westendorf), Leonie Federle (Schwennenbach), Jonas Federlein (Emersacker), Mia Fetzer (Frauenstetten), Lucia Foag (Neuweiler), Carina Frank (Bliensbach), Paul Freundorfer (Höchstädt), Nina Friegel (Hohenreichen), Sarah Fröhlich (Buttenwiesen), Maximilian Funkhänel (Hinterried), Marius Gärtner (Buttenwiesen), Raphael Glaß (Welden), Lucy Göppel (Buttenwiesen), Lisa Gröbl (Lauterbach), Felix Habl (Mörslingen), Felicia Hahn (Weisingen),Felix Hansmann (Reatshofen), Lea Hausmann (Deisenhofen), Hannah Heindl (Wortelstetten), Mia Herold (Geratshofen), Matthias Hirschbeck (Ehingen), Lena Hitzler (Lutzingen), Paula Huber (Biberbach), Oliver Käsmayr (Unterthürheim), Simon Kehrle (Kicklingen), Paul Kleine-Brockhoff (Wortelstetten), Felix Klinger (Lutzingen), Julia Knöferl (Buttenwiesen), Janina Knötzinger (Pfaffenhofen a.d.Zusam), Tamina Kottmair (Ehingen), Nele Krach (Unterthürheim), Emily Kratzer (Wortelstetten), Jolene Kratzer (Wortelstetten), Tatjana Kratzer (Ortlfingen), Leonie Kratzer (Ortlfingen), Juliana Kraus (Zusamaltheim), Magdalena Kuchenbaur (Emersacker), Kilian Kuchenbaur (Welden), Til Kuska (Meitingen), Lukas Leichs (Emersacker), Mara Liepert (Heretsried), Jonas Linder (Unterfinningen), Jessica Link (Pfaffenhofen a.d.Zusam), Anno Lugert (Höchstädt), Niklas Maiershofer (Zusamaltheim), Leonie Mair (Hinterried), Sebastian Manta (Zusamaltheim), Hannes Mauritz (Unterglauheim), Romy Mayer (Biberbach), Magdalena Mayrböck (Zusamaltheim), Florian Memminger (Heretsried), Emirhan Meral (Wertingen), Flavius Mihaluca (Emersacker), Luisa Miller (Rischgau), Benjamin Müller (Blankenburg), Leonie Musch (Wertingen), Magdalena Musialek (Buttenwiesen), Tim Nadler (Reutern), Mariella Nittbaur (Pfaffenhofen a.d.Zusam), Elias Öxler (Lutzingen), Lukas Peppler (Lauterbrunn), Anne Pfister (Gottmannshofen), Lara Pischel (Wertingen), Simon Pistracher (Binswangen), Kilian Rager (Rieblingen), Reyana Rahm (Emersacker), Alina Rappler (Altenmünster), Alina Reiter (Pfaffenhofen a.d. Zusam), Emily Rettinger (Lutzingen), Lukas Reuter (Laugna), Johanna Rigel (Binswangen), Samuel Röller (Illemad), Leon Rožman (Hohenreichen), Samira Schabert (Gottmannshofen), Julia Scheel (Altenmünster), Svenja Schmidt (Zusamaltheim), Lena Scholz (Riedsend), Julian Erwin Schuster (Zusamzell), Julian Schuster (Westendorf), Paulina Selinger (Gabelbach), Lena Simon (Mertingen), Mia Spengler (Rieblingen), Marie Sporer (Laugna), Jessica-Giulia Starueala (Hennhofen), Helena Stegmiller (Heretsried), Elena Stegmüller (Villenbach), Sebastian Straub (Ellerbach), Marie Strehle (Binswangen), Jakob Struthmann (Ortlfingen), Romy Tarasow (Binswangen), Sina Tengler (Prettelshofen), Daniel Tertel (Lauterbrunn), Lea Tischmacher (Laugna), Emma Vogel (Hohenreichen), Antonia Wackenhut (Buttenwiesen), Max Wagner (Wertingen), Jakob Wais (Eppisburg), Annika Wiedemann (Gottmannshofen), Melanie Winkler (Hausen), Laurin Wirth (Welden), Johanna Zimmer (Thierhaupten)