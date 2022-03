Er wacht über die Birnbaumallee in Hohenreichen

Plus Der Wertinger Künstler Herbert Dlouhy zeigt sein aktuelles Schaffen. Über die Vorder- und Rückseite des „Stillen Wächters“ sollen die Betrachter selbst entscheiden.

Einen Glücksfall nennt Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier die Birnbaumallee zwischen Hohenreichen und Possenried. Der beschauliche Weg sei geradezu prädestiniert, Kunst in der Natur zu zeigen. Das sagte Lehmeier zu Wertingens Künstler Herbert Dlouhy, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat