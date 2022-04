Wertingen

17:30 Uhr

Er wird das alte Wertinger Hallenbad vermissen

Franz Käsinger ist ein hartgesottener Fan des Wertinger Hallenbads. Mehrmals die Woche zieht er in der Winterzeit hier seine Bahnen. Das wird er auch am Sonntag tun, ein letztes Mal im alten Gewand des Hallenbads. Auf dem Bild ist er mit seiner Nichte Anna-Maria zu sehen.

Plus Franz Käsinger zieht hier seit Jahrzehnten seine Bahnen. Jede Einzelne davon hat er dokumentiert. Am Sonntag will er ein letztes Mal das Flair des 70er-Jahre-Baus genießen, bevor dieser für den Umbau geschlossen wird.

Von Benjamin Reif

Auf die Frage, wie gut er das Wertinger Hallenbad kennt, antwortet Franz Käsinger oft: „Ich kenne sozusagen jede Fliese mit Vornamen.“ Seit fast 30 Jahren kommt er mehrmals die Woche hierher, um seine Bahnen zu ziehen. Das wird er auch am Sonntag tun – zum letzten Mal in der „Grotte“, wie das Hallenbad zuweilen von den Zusamstädtern genannt wird. Denn dann schließt das Hallenbad vorerst und wird komplett umgebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen