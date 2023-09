Wertingen

Er würde selbst den Papst "duzen": Handwerker ist seit 50 Jahren im Einsatz

Plus Winfried Struthmann ist ein Wertinger Handwerker-Urgestein und mittlerweile seit 50 Jahren im Einsatz. Dabei war sein erster Ausbildungstag eine Katastrophe.

Von Ulrike Hauke

Seit genau 50 Jahren ist Winfried Struthmann in Wertingen unterwegs, in Sachen Sanitärprobleme sowie in Heizung- und Haustechnik und später auch mit dem Thema Solaranlagen. Manchmal sind Struthmann und sein Team nach eigenen Angaben auch in Augsburg, München oder auch schon mal in Starnberg auf Baustellen zu finden.

Fragt man den inzwischen 67-jährigen Winfried Struthmann, was ihm durch den Kopf geht, wenn er exakt am 1. September sein 50-jähriges Berufsjahr erlebt, dann sagt er: „Damit habe ich nie gerechnet, natürlich bin ich stolz drauf und ich freue mich sehr drüber.“ Dass er den Betrieb mit aktuell 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon 2021 an den Ältesten, Daniel, übergeben hat, spielt für ihn keine Rolle, er ist nach wie vor täglich bei „seiner“ Kundschaft unterwegs – die er allesamt duzt. „Und wenn er den Papst treffen würde, den würde er auch duzen“, sagt Ehefrau Marianne Struthmann trocken. Sie kennt ihren Winfried, seit sie ihm im zarten Teenageralter 1974 auf einer Baustelle über den Weg lief.

