Die ersten Gäste spazieren schon durch die Eingangstüre und gucken sich um. Anscheinend können es einige Interessierte kaum erwarten, bis das Café Contur in Wertingen offiziell die Türen öffnet. Kein Wunder, denn die Umbauarbeiten in dem alten markanten Gebäude in der Hauptstraße zogen sich in die Länge. Doch nun kann demnächst die Eröffnung gefeiert werden.

