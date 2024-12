Erste Schätzungen zu Schadenssumme nach Wohnhausbrand in Wertingen

Zu einem Brand in einem Wertinger Wohngebiet waren am Samstagmorgen rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgerückt. Ein kleines Häuschen war in Flammen aufgegangen, das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen auf der Terrasse ausgebrochen. Die Bewohnerin des Hauses blieb unverletzt, musste jedoch zusehen, wie ihr Zuhause den Flammen zum Opfer fiel. Das Feuer griff von der Terrasse auf den Dachstuhl des einstöckigen Hauses über.

Erste Schätzungen zum Schaden belaufen sich auf 300.000 Euro

Der Dachstuhl des Hauses stand wenig später in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Wertingen, Gottmannshofen und Dillingen rückten an, um den Dachstuhlbrand zu löschen, mussten das Dach schließlich aufbrechen. Schon am Samstag äußerte Wertingens Feuerwehrkommandant Rudi Eser die Vermutung, dass es sich um einen Totalschaden handeln könnte.

Icon Galerie 18 Bilder Feuerwehren aus Wertingen, Gottmannshofen und Dillingen waren am Samstagvormittag beim Brand eines Wohnhauses in Wertingen im Einsatz. Hier finden Sie Fotos.

Inzwischen hat die Polizei eine Schadenssumme genannt. Ersten Schätzungen zufolge liege diese bei rund 300.000 Euro. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Die Ermittlungen der Kripo Dillingen zur Brandursache dauern derweil an.