Erstes Treffen für Old- und Youngtimer bei der Schwabenhalle

Gepflegte Liebhaberstücke und eine Tour durch das Zusamtal: Am Sonntag, 17. September, kommen Autofans in Wertingen voll auf ihre Kosten.

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal veranstaltet laut Pressemitteilung am Sonntag 17. September, zum ersten Mal in Wertingen ein Oldtimertreffen für Pkw und Motorräder. Rund 150 Old- und Youngtimer bis Baujahr 1998 aus ganz Schwaben werden sich von 9.30 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Schwabenhalle in Wertingen präsentieren. Viele Teilnehmer aus dem Wertinger Raum freuen sich, schon auf ein Treffen mit den anderen Oldtimerbesitzern und zeigen den Besuchern gerne ihre gepflegten Liebhaberstücke. Für die vielen Besucher ist das Oldtimertreffen eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit. Die Fahrzeuge vom schicken Sportwagen über einen Fiat 500 mit Faltdach, einem Opel Kadett oder einem alten Käfer lösen bei Manchem wehmütige Erinnerungen aus. Besucher können kostenlos auf dem Veranstaltungsgelände parken.

Die Autos werden nicht nur angesehen, sondern auch ausgefahren

Wer an dem Treffen teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt bald anmelden, da nur Fahrzeuge, die angemeldet sind, sicher einen Standplatz erhalten. Anmeldungen können auf der Webseite des Clubs unter www.mc-lech-schmuttertal.de oder per Telefon 0821/48 68 88 05, abgegeben werden. Während des Treffens und der Präsentation der historischen Old- und Youngtimer auf dem Platz, ermittelt eine Jury die Preisträger für die Fahrzeugprämierung. Die Übergabe der Preise erfolgt um 15 Uhr, prämiert werden das Älteste und die schönsten Fahrzeuge mit wertvollen Preisen.

Ein weiterer Programmpunkt des Wertinger Oldtimertreffens am Sonntag, 17. September, ist die ADAC Zusamtal-Tour. Zu dieser Ausfahrt über 50 Kilometer schickt der Motorsport Club um 11 Uhr nach der Fahrer und Fahrzeugvorstellung am Start, viele der Old-und Youngtimerfahrer auf die Strecke zur ADAC Zusamtal-Tour durch das schöne Zusamtal rund um Wertingen. (AZ)