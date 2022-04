Erweiterung des Wertinger Gymnasiums „kann losgehen“

Plus Laut Landrat Leo Schrell soll schnellstmöglich an der Zukunft der Wertinger Schule weitergebaut werden. Die Zeit drängt. Ein Grund dafür ist auch der Wechsel auf das G9.

Das mit der Beliebtheit ist nicht immer einfach. Das bekommen derzeit auch die Verantwortlichen des Wertinger Gymnasiums zu spüren. In den vergangenen Jahren sind die Anmeldezahlen steil nach oben gegangen. Wie Schulleiter Sebastian Bürle erklärte, gab es im vergangenen Jahr 146 Fünftklässler und ein Jahr zuvor 167. Damals wurden sechs fünfte Klassen gebildet. Zum Vergleich: In den Jahren zuvor lag die Zahl der Anmeldungen zwischen 90 und 110.