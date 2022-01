Etwa 100 Demonstranten fordern in Wertingen "Solidarität statt Querdenken"

Es ist eine Gegen-Demonstration zum Corona-Spaziergang: Etwa 100 Menschen fordern in Wertingen "Solidarität statt Querdenken".

Die Banner, die beim Kriegerdenkmal in der Josef-Frank-Straße in Wertingen stehen, haben eine klare Botschaft. "Solidarität statt Querdenken" ist da zu lesen, oder "179 Coronatote sind keine Lüge". Die ehemalige Intensiv-Krankenschwester Ottilie Probst, die Krankenschwester und Heilpraktikerin Maria Knab und die Betriebsratsvorsitzende der Wertinger Kreisklinik, Martina Wölfle, haben am Montagabend zu einer Gegendemonstration zum "Corona-Spaziergang" aufgefordert, der etwas zeitversetzt in der Zusamstadt stattfindet.

Mit Kerzen wird ein Herz gebildet

Zahlenmäßig sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion am Kriegerdenkmal in der Minderheit. Etwa 100 Menschen sind gekommen. Sie entzünden gegen 18 Uhr Kerzen und bilden damit ein Herz. Zum einen, um an die bisher 179 Corona-Toten im Landkreis Dillingen zu erinnern, wie die ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Wertinger Kreiskrankenhauses, Ottilie Probst, erläutert. Zum anderen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Unter den Teilnehmern sind auch Vize-Landrat Alfred Schneid (CSU), SPD-Ortsvereinsvorsitzender Otto Horntrich, Umweltreferentin Hertha Stauch (Grüne) und Aislingens Bürgermeister Jürgen Kopriva (FW).

Maria Knab erinnert an schwere Fälle auf der Wertinger Covid-Station, "was für ein furchtbares Sterben das ist". Alle drei Organisatorinnen hoffen, dass sich möglichst viele von denen, die bisher nicht geimpft sind, noch impfen lassen. Vize-Landrat Schneid sagt: "Ich bin aus Solidarität mit den Beschäftigten in den Kliniken da, die in unseren Kliniken einen schweren Job machen."

Die Polizei gibt die Zahl der "Corona-Spaziergänger" mit 630 an

Gegen 19 Uhr machen sich erneut "Spaziergänger" und "Spaziergängerinnen" auf den Weg durch Wertingen. Nach Angaben der Polizei sind es etwa 630 und damit rund 300 weniger als am Montag voriger Woche. Die Leiterin der Polizeistation Wertingen, Martina Guß, trifft Vorkehrungen, dass die beiden Gruppen nicht aufeinandertreffen. Dazu kommt es aber nicht. Als die "Corona-Spaziergänger" kurz nach 20 Uhr zum Schloss zurückkehren, haben die Organisatorinnen der Aktion den Platz beim Kriegerdenkmal bereits verlassen. Der "Spaziergang" verläuft, wie die Polizei mitteilt, erneut friedlich. Es habe "keinerlei Vorkommnisse" gegeben.

