Wertingen

11:28 Uhr

Fahrradfahrer streift in Wertingen Auto und flüchtet

In Wertingen hat ein bisher unbekannter Radfahrer ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vor einem Restaurant in der Augsburger Straße in Wertingen ist am Donnerstagabend ein BMW beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bisher Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 18 und 23.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz hinter einem Restaurant an der Augsburger Straße in Wertingen einen dort geparkten schwarzen BMW 525 beschädigt. Das Fahrrad war in Wertingen in der Nähe abgestellt Nach Angaben der Polizei wurde der Schaden durch ein Fahrrad verursacht, das zuvor in der Nähe abgestellt gewesen war. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 150 Euro an. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

