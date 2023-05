Fahrradfahrer wird bei Unfall in Wertingen verletzt

Ein Autofahrer übersieht nach Angaben der Polizei einen 59-jährigen Radler. Ein wartender Wagen hatte ihm die Sicht versperrt.

Ein 78-jähriger Autofahrer wollte am Mittwochvormittag auf einen Parkplatz in der Laugnastraße in Wertingen einbiegen. Hierbei versperrte ihm laut Polizeibericht ein dort wartender Wagen die Sicht auf den Radweg.

Der Radler wird ins Wertinger Krankenhaus gebracht

Der Autofahrer übersah daher nach Angaben der Polizei einen auf dem Radweg entgegenkommenden 59-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto. Der 59-Jährige stürzte und zog sich dabei leichtere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Wertingen gebracht. (AZ)