Fassaden- und Fenster-Spezialist Schüco und das 20-Millionen-Abenteuer

Die Chefetage von Schüco und Kemper machte sich direkt vor Ort ein Bild von der brandneuen Produktionshalle in Wertingen, an der das Unternehmen nun selbst Pulverbeschichtungen auf Aluminiumprofile aufträgt.

Plus Der Fassaden- und Fenster-Spezialist Schüco startet ein eigenes Joint-Venture-Werk für Pulverbeschichtungen, das der Zusamstadt etwa 100 neue Arbeitsplätze beschert.

Von Benjamin Reif

Ungefähr vier Jahre ist es her, dass sich einige Herren in den Chefetagen von Schüco und Kemper dazu entschieden hatten, sich auf ein "Abenteuer" einzulassen. So erzählt es Christoph Kemper bei der Eröffnungsfeier des neu errichteten Werks der "Schüco Coating Solutions". Es ist das erste Etappenziel der Truppe aus Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit den Schücorianern macht sich die Kemper-Gruppe in einem Joint Venture an die Mission, Aluminiumprofile in der Zusamstadt mit modernster Technik zu beschichten und veredeln.

Bisher diente der Standort Wertingen für Schüco über viereinhalb Jahrzehnte als reines Logistikzentrum, produziert wurde gar nichts an der Zusamstadt. Insofern sind es unbeschrittene Pfade, auf welchen die Unternehmer-Truppe aus Bielefeld wandelt. Gestartet habe es mit "anhaltendem Gemeckere" aus Teilen des Betriebs, wie Schüco-Vorstandsmitglied Andreas Engelhardt dem Publikum bei der feierlichen Eröffnung mitteilte.

