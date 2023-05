Wertingen

Finanzminister schimpft in Wertingen über Klimaaktivisten

Plus Albert Füracker präsentiert beim politischen Abend auf dem Wertinger Volksfest seine eigene Version von Humor. Der Andrang ist mäßig.

Die Tonart für seine Festzeltrede legt Albert Füracker schon fest, bevor er richtig anfängt. Eine Maß Bier, die sei gesund, und da dürfe es schon noch eine zweite sein, ruft er, und schwenkt seinen Maßkrug sogleich Richtung Publikum. Dann noch Danksagung an die musizierenden Laugnataler und anstoßen, und schon geht es los. Nun ist eine Maß Bier vieles, aber laut Experten nicht gesund. Die eigenwillige Auslegung der Realität zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend.

Der Bayerische Finanzminister redet sich auf dem politischen Abend des Wertinger Volksfestes einmal quer durch die Wahlkampfinhalte der CSU. Schließlich soll es ja auch eine Wahlkampfveranstaltung sein, daraus macht niemand einen Hehl. Der CSU-Direktkandidat für den Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen, Manuel Knoll, ist auf dem Werbeplakat mit Füracker abgebildet und steht auch bei dessen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt neben ihm. Außerdem hält der Höchstädter die Begrüßungsrede. In dieser geht er unter anderem auf zwei der großen finanziellen Herausforderungen des Landkreises ein, das Wertinger Hallenbad und die Kreiskliniken. "Ich bitte Sie schon heute, an die Wertinger und die Zusamtaler zu denken, sobald sich die Gestaltung der finanziellen Hilfe für Schwimmbäder konkretisiert. Wir brauchen Ihre Unterstützung beim Kreishallenbad in Wertingen!"

