Wertingen/Finningen

vor 17 Min.

Sie macht der Prinzessin der Finndonia die Haare schön

Plus Michaela Tertinek aus Wertingen sorgt für das perfekte Styling von Alina I., der Regentin der Finndonia. Dabei muss sie auf einiges achten.

Von Marion Buk-Kluger Artikel anhören Shape

Alina Schweyer ist Alina I. – die 20-Jährige steht an der Spitze der Finndonia, der Finninger Faschingsgesellschaft. Zusammen mit ihrem Prinzen Max I. Gruber (26) repräsentiert sie den Verein im 55. Jubiläumsjahr. Und damit dies auch optisch passt, geht die junge Frau auf Nummer sicher und hat sich mit Friseurmeisterin Michaela Tertinek aus Wertingen professionelle Hilfe in puncto Haarstyling und Make-up geholt. "Wenn man dieses Amt innehat, dann will man auch für alle, die Zuschauer und Zuschauerinnen, und natürlich für seinen Prinzen perfekt aussehen", so die angehende Landwirtin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen