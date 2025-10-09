Franz Miller feiert 70. Geburtstag

Franz Miller, seit über 50 Jahren SPD-Mitglied, feierte jüngst seinen 70. Geburtstag. SPD-Ortsvorsitzender Otto Horntrich lobte bei der Ehrung Millers „vorbildliches Engagement“ für die Gesellschaft. Der Jubilar sei, so Horntrich, seit über einem halben Jahrhundert in verschiedenen Wertinger Vereinen mit an vorderster Stelle aktiv.

So gehörte er bei den 1973 erstmals gegründeten Wertinger Jusos zur Vorstandschaft. Von 1985 bis 1990 führte er die örtliche SPD als Vorsitzender. Bis heute arbeitet der Jubilar in verschiedenen Funktionen in der SPD-Ortsvereinsspitze mit. Ein weiterer Schwerpunkt seines ehrenamtlichen Wirkens ist der soziale Bereich. So war er von Ende der 70er-Jahre bis Mitte der 80er-Jahre Zugführer des Ersten BRK-Sanitätszugs Wertingen sowie zeitweise stellvertretender Kolonnenführer. 1987 gründete er den Arbeiter-Samariter-Bund Wertingen (jetzt Regional-Verband Dillingen-Donau-Ries) und war bis 1997 auch dessen Vorsitzender. Das heute mittelständische Unternehmen betreibt mehrere Kindergärten in der Region, das Mehrgenerationenhaus in Wertingen und bietet verschiedene soziale Dienste an.

Franz Miller war und ist in vielen Wertinger Vereinen und Institutionen aktiv

Zur langen Liste seiner Ehrenämter gehören auch der Posten des Kassierers und der Kreisvorsitz der Katholischen Landjugendbewegung zwischen 1973 und 1983 sowie die Mitgründung und stellvertretende Leitung des Kreisverbandes Dillingen beim Bund der Berliner und Freunde Berlins zwischen Ende der 70er- und Ende der 80er-Jahre.

Auch mit 70 Jahren ist für den Jubilar noch lange nicht Schluss. Seit 2019 ist er nebenamtlicher Geschäftsführer des Schullandheims Bliensbach und seit 2021 ehrenamtlicher Vorsitzender des Trägervereins. 2022 übernahm er den Vorsitz des Gesangsvereins Liederkranz Wertingen, dem er nicht nur vorsteht. Miller singt mit großer Freude mit. (AZ)