Franz Miller führt jetzt den Liederkranz Wertingen an

Das Ziel sind weitere öffentliche Auftritte. Gabi Killensberger legt ihr Amt nieder.

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Liederkranzes Wertingen. Gabriele Killensberger hatte erklärt, dass sie nach langjähriger Vorstandstätigkeit für das Amt der Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung steht. Die Vorstandswahlen brachten folgende Ergebnisse: Zum Vorsitzenden wurde der bisherige Zweite Vorsitzende Franz Miller gewählt. Neue Vize wurde die bisherige Beisitzerin Ute Schäfer. Die Wahl der Kassiererin fiel wie bisher auf Irmgard Stallauer. Schriftführer bleibt Bernhard Wutte. In den Beirat wurden gewählt: Rita Scheuenpflug als Archivarin sowie als Beisitzer für die verschieden Stimmlagen Centa Wagner (Sopran), Gabriele Killensberger (Alt), Georg Behringer (Tenor) und Ernst Göttesdorfer (Bass).

Weitere Auftritte sind geplant

Die Versammlungsteilnehmer waren sich einig, dass die im Jahr 2022 angelaufenen Proben unter Chorleiter Stefan Christ fortgeführt werden mit dem Ziel weiterer öffentlicher Auftritte. Dazu wurden verschiedene Kooperationsmöglichkeiten besprochen. In seinen Schlussworten bedankte sich der neue Vorsitzende Franz Miller bei seiner Vorgängerin Gabriele Killensberger im Namen des gesamten Chores für deren jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz in Form von 41 Jahren Tätigkeit im Vorstand, davon 31 Jahre lang als erste Vorsitzende. Gleichzeitig zeigten sich alle erfreut, dass sie weiter als Beisitzerin der Führungsmannschaft erhalten bleibt und damit ihre langjährige Erfahrung mit einbringen kann.

Zuvor hatte der Chor mit einer Schweigeminute dem langjährigen Tenor Toni Frank gedacht, der im vergangenen Jahr verstorben war. Im Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr zeigte Schriftführer Bernhard Wutte auf, dass im ersten Halbjahr pandemiebedingt Stillstand geherrscht hatte. Ab Mitte des Jahres 2021 wurden wieder Chorproben abgehalten unter Einhaltung der allgemeinen Infektionsschutzregeln und der Vorgaben des hierfür erstellten Hygieneplanes. Unter der Leitung von Stefan Christ nahm der gemischte Chor erfolgreich am Kreischorkonzert im Oktober 2021 im Martinsmünster in Lauingen teil und übernahm die musikalische Gestaltung einer Adventsandacht in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Wertingen.

Mehrere Mitglieder wurden geehrt

Nach dem Kassenbericht von Irmgard Stallauer und dem Bericht über die Kassenprüfung von Anneliese Gärtner erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft.

Als langjährige Chorsänger wurden mit einer Dankurkunde und der silbernen bzw. goldenen Ehrennadel des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben geehrt: Centa Wagner für 25 Jahre sowie Bernhard Bürger und Gabriele Killensberger jeweils für 50 Jahre aktive Teilnahme. (pm)