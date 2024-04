Wertingen

28.04.2024

Freiwilligendienst: Wertingerin arbeitet fünf Wochen lang auf Sansibar

Plus Viele junge Menschen leisten Freiwilligenarbeit im Ausland. Aber auch mit 64 ist es dafür noch nicht zu spät. Das hat Hilde Hosemann aus Wertingen bewiesen.

Von Laura Gastl

"Wenn ich davon erzähle, quillt mein Herz ein bisschen über", sagt Hilde Hosemann. Ihrer Stimme ist anzuhören, wie gern sie zurückdenkt. Die 64-jährige Wertingerin sitzt am Tisch in ihrem Esszimmer und blättert durch ein Fotobuch. Sie hat es selbst erstellt, nachdem sie von Mitte Februar bis Mitte März eine spannende Zeit auf Sansibar verbracht hat. Nicht etwa als Touristin. Sondern als Ehrenamtliche an einer Schule.

Hosemann spricht gern über ihre Erfahrung, Freiwilligenarbeit in Afrika geleistet zu haben. Vermittelt wurde sie über eine gemeinnützige Organisation. "Viele junge Leute gehen heute ins Ausland", sagt sie. Früher, in ihrer eigenen Jugend, sei das noch nicht so verbreitet gewesen, die Möglichkeiten waren begrenzt. Aber auch später im Leben sei eine solche Reise noch möglich, wenn es die Gesundheit erlaubt. "Ich möchte anderen Mut machen, die einen ähnlichen Traum im Hinterkopf haben", sagt die Wertingerin. Ganz egal, in welchem Alter.

