Frau wird in Wertingen von Hund gebissen und schwer verletzt

Ein Hund hat in Wertingen eine Rentnerin attackiert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Hundehalterin.

In einem Wertinger Wohngebiet hat ein Hund am Montagvormittag eine 74-jährige Frau attackiert. Die Rentnerin beseitigte nach Angaben der Polizei gerade Unkraut von der Straße, als sie von dem Hund angegriffen und in den Oberschenkel gebissen wurde.

Das Opfer wird in der Wertinger Klinik operiert

Der Ehemann der Verletzten brachte die Seniorin daraufhin in das Kreiskrankenhaus Wertingen, wo die 74-Jährige umgehend operiert werden musste. Gegen die Hundehalterin hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)