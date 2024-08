Freibad-Fest in Wertingen: Badende Babys und schlemmende Männer

Obwohl der Himmel noch bedeckt ist, sind am Vormittag schon einige Besucher beim „Familien-Freibad-Fest“ am Judenberg. Der Eintritt ist frei. Trotzdem zählt Kassiererin Erna Deisenhofer die Gäste. 134 sind es um 11 Uhr, informiert sie. Sie rechne nachmittags mit vielen Leuten, allerdings hoffe sie bis dahin auf etwas mehr Sonne. Auch Verena Beese von der Stadtverwaltung meint: „Ab 14 Uhr geht’s richtig los!“ Dann spielt der DJ und eine Taekwondo-Vorführung findet statt. Der Weißwurst-Frühschoppen kommt ebenfalls gut an. Begleitet wird der von der Werkskapelle Gundremmingen. Beese ist zufrieden mit dem Wetter. „Wenn es so heiß ist, ist das eine riesige Anstrengung für die Leute. Und mal ehrlich, wer will denn bei 35 Grad eine Weißwurst?“

Lioba Reiter

Wertingen

Freibad