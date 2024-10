„Freizeit-fit“-Gruppe bietet Gesellschaft und Ausflüge

Bereits seit über sieben Jahren besteht die Gruppe „Freizeit-Fit“ und trifft sich regelmäßig am ersten Freitag im Monat im Begegnungscafé des Arbeiter-Samariter-Bundes (Fritz-Sauter-Straße 10) in Wertingen zum Stammtisch. Angesprochen fühlen dürfen sich Interessierte ab 40 aus dem Großraum Wertingen, Dillingen, Donau-Ries und Augsburg, paarweise oder einzeln, die gesellig und zuverlässig sind, vielfältige Interessen haben und gerne gemeinsam etwas unternehmen möchten. Zum Programm gehören Biergartenbesuche, Stadtführungen, Bowling spielen, Ausflüge und mehr. Wer seine Freizeit gerne in netter Gesellschaft verbringen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 08272/60910-0 (ASB-Geschäftsstelle) informieren oder eine Mail an freizeit-fit@asb-wertingen.de schreiben. (AZ)

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis