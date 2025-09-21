Frische Brise am Gymnasium Wertingen

In Bayern ist die Schule frisch losgegangen und so manch einer sehnt sich im Unterricht nach dem Urlaub am Meer und der kühlen Brise zurück. Doch wenn es nach einer Schülergruppe des Gymnasium Wertingens geht, muss auf dieses Gefühl nun auch nach Schulstart nicht mehr verzichtet werden. Bereits im letzten Schuljahr haben die Schüler Sebastian Ruß, Jonathan Ruß und Dominik Zettl vorgesorgt: Sie entwickelten im Rahmen der jährlich stattfindenden Hackdays den DUFTOMAT 3000. Dieser kann während der Schulzeit auf Knopfdruck dank guter Programmierung und passend dafür entwickelter Hardware für eine frische Brise und damit für Abkühlung sorgen. Außerdem lässt sich der DUFTOMAT in einen Nachmittagsmodus versetzen. Dafür wurde dieser so programmiert, dass er sich auch automatisch regulieren kann.

Die Schülergruppe darf nun am Makerfestival in Berlin teilnehmen, denn auch die Organisation Wissenschaft im Dialog fand die entwickelte Idee im deutschlandweiten Vergleich herausragend. So ist das Team des Gymnasium Wertingens eine von neun teilnehmenden Gruppen. Die Jugendlichen haben somit die einmalige Chance, das Publikumsvoting zum Makerfestival 2025 zu gewinnen und bitten um Unterstützung aus der Heimat. Wer von der Idee und der Umsetzung des DUFTOMATEN beeindruckt und überzeugt ist, darf gerne seine Stimme für das Projekt geben. Informationen hierzu sowie die Abstimmung für des Publikumspreis findet sich unter dem folgenden Link: https://makeyourschool.de/mf25-hacks/duftomat-3000/

