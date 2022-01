Frostige Wertinger Grüße zeigen innige Freundschaft

Plus Die Verbundenheit zwischen dem Wertinger Partnerschaftsverein und den Freunden im französischen Fère-en-Tardenois muss in Zeiten von Corona anders ausgedrückt werden. Jetzt muss das Wetter mitspielen.

Jetzt fehlt nur noch der Schnee. Sobald die ersehnten Flocken vom Himmel fallen und die weiße Pracht Gärten und Plätze bedeckt, startet die große Mitmachaktion, veranstaltet von dem gemeinnützigen Verein Städtepartnerschaft Wertingen mit der französischen Partnerstadt Fère-en-Tardenois.